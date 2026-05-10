به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و روند‌های جاری دیپلماتیک به تبادل نظر پرداخت.

وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد نخست وزیر و وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح را بررسی کردند.

در این بیانیه آمده است: شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز در گفت‌وگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی‌اش بر لزوم همکاری همگان با تلاش‌های صلح به منظور ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت مذاکرات تأکید کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: آل ثانی در این تماس تلفنی همچنین بر حمایت کامل قطر از تلاش‌های میانجیگری با هدف پایان دادن به بحران به صورت مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

طبق بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف همچنین درباره تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی بحث و گفت‌وگو کردند.

همزمان وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای دیگر از مکالمه تلفنی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با همتای سعودی‌ خود خبر داد و اعلام کرد: در این گفت‌وگوی تلفنی، اوضاع منطقه و تحولات مربوط به آتش بس بین آمریکا و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد آل ثانی با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها به منظور تقویت امنیت منطقه‌ای رایزنی کرد.