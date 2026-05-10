افزایش تماس با خط ملی ۱۵۷۰ در آذربایجان شرقی
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت:در طول جنگ تحمیلی سوم شاهد ثبت روزانه ۲۰۰ تماس در استان با خط ملی ۱۵۷۰ بودیم که این رقم نشاندهنده افزایش چهار برابری تماسها نسبت به ماههای گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
اسفندیار صادقی در ستاد راهبری نماد که با حضور یزدان پناه مشاور وزیر آموزش و پرورش، فلاحتکار قائم مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزیر برگزار شد گفت:در راستای رسالت ذاتی دستگاه تعلیم و تربیت و به پاس ایثارگری شهدا، پیشنهاد میشود که خانواده شهدای دانشآموز و فرزندان دانشآموز شهدا و دانشآموزان آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم که مورد شناسایی قرار گرفتهاند تحت حمایت مراکز مشاوره قرار گیرند.
وی با بر شماری برخی اقدامات مشاورهای انجام شده در طول جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: با توجه به افزایش آماری آسیبهای روانی_اجتماعی ناشی از جنگ مانند استرسهای مزمن تعداد خدمات روانشناختی ارائه شده به دانشآموزان هم در این مدت با افزایش مواجه بود و کلیه مراکز مشاوره در سراسر استان فعال شدند.
وی ادامه داد: ارتباطگیری با دانشآموزان نیازمند توجه که پیش از این و طی غربالگری مورد شناسایی واقع شده بودند و تولید محتوای تخصصی با موضوع مشاوره نیز از دیگر اقداماتی بود که در شرایط جنگی به نحو احسن انجام شد.
صادقی برگزاری اردو برای فرزندان شهدا، برگزاری شش وبینار آموزشی برای مشاوران کلیه مدارس در طول ایام جنگ، ارتباط مستمر با خانواده دانشآموزان شهید و جذب روانپزشک در مراکز مشاوره استان و ارائه خدمات روانپزشکی به صورت رایگان به دانشآموزان را از دیگر اقدامات در این راستا عنوان نمود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از مداخله روانشناختی برای ۷۰۸۷ نفر در طول سال تحصیلی جاری خبر داد و فعال شدن بیش از پیش خط ملی ۱۵۷۰ و تقویت ارائه خدمات روانشناختی به دانشآموزان را مورد تاکید قرار داد و از تلاشهای عوامل فعال در این بخش در طول جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و افزود: در این مدت روزی ۲۰۰ تماس با افزایش چهار برابری نسبت به ماههای گذشته با خط ملی ۱۵۷۰ گرفته شده است.
وی افزود: استرس ناشی از جنگ، مشکلات تحصیلی و خانوادگی و امتحانات بویژه آزمونهای نهایی پرتکرارترین موضوعهای تماس دانشآموزان با خط ملی ۱۵۷۰ در ایام جنگ بود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه تلاش معلمان جهادی در غرفه برپاشده نواحی پنج گانه آموزش و پرورش استان را نیز مورد قدردانی قرار داد.