مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، حج ۱۴۰۵ را تبلور اقتدار و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان دانست و گفت: ۶ هزار زائر اهل‌سنت در مناسک حج امسال شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام هادی اکبری در جمع خادمان فرهنگی کاروان‌های اهل سنت در مدینه منوره، با اشاره به حضور ۶ هزار زائر اهل‌سنت در مناسک حج امسال، بر ضرورت تبیین اهداف «حج ابراهیمی» موردنظر رهبر معظم انقلاب و روایتگری مظلومیت و پایداری ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌ فرد حج ۱۴۰۵ افزود: وظیفه تک‌تک ماست که نام و یاد امام شهید را که به دست دشمنان اسلام مظلومانه به شهادت رسیدند زنده نگاه داشته و دیدگاه‌های معظم‌له را درباره حجی که منافع امت اسلامی در آن نهفته است، برای زائران تشریح کنیم.

اکبری با اشاره به تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان افزود: با وجود شهادت بسیاری از فرماندهان و مسئولان، ملت ایران با پایداری خود پیروز این میدان است. خادمان فرهنگی باید سفیران این روحیه پیروزی باشند و روایت واقعی جنایات صورت‌گرفته و ایستادگی ملت ایران را به گوش مسلمانان جهان برسانند.

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، میدان حج را بخشی از جبهه مقاومت دانست و گفت: میدان جنگ، دیپلماسی و حج امسال همگی یک ماهیت دارند و آن ایستادگی در برابر کفر است. همبستگی بی‌نظیر اقشار مختلف مردم و نیروهای نظامی در برابر دشمن، پیامی است که باید در فضای حج تجلی یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر آمادگی مجموعه حج و زیارت و بعثه برای برگزاری حجی روان تاکید کرد و افزود: روحانیون کاروان‌ها باید با انگیزه‌ای مضاعف در خدمت زائران باشند تا ضیوف‌الرحمان بهره‌های معنوی لازم را از این سفر مقدس ببرند.

براساس این گزارش، در حج تمتع امسال، از میان سهمیه زائران کشورمان، حدود ۶ هزار نفر از هموطنان اهل‌سنت با اشتیاق وافر عازم سرزمین وحی شده‌اند تا در کنار سایر برادران دینی خود، مناسک حج را به جای آورند.