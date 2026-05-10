در نشستی با حضور مسئول پیگیری فرامین، رهنمود‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان و جمعی از نخبگان و اعضای باشگاه دانش‌پژوهان جوان، بر نقش‌آفرینی نخبگان در حکمرانی، نهادسازی و ارتباط مستقیم با جامعه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمدکاظم حجازی؛ مشاور وزیر و مسئول پیگیری فرامین، رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری از نظام آموزش و پرورش در این نشست با تأکید بر ماهیت پیچیده حکمرانی و تفاوت آن با اداره‌های صرفاً تخصصی، گفت: اداره جامعه تنها با تقسیم کارهای اجرایی پیش نمی‌رود، بلکه بخشی از آن نیازمند نگاه کلان، طراحی و «معماری اجتماعی» است؛ نگاهی که بتواند ظرفیت‌های انسانی را در یک منظومه منسجم به حرکت درآورد.

وی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی، افزود: استمرار حرکت مردمی آغازشده به رهبری امام خمینی(ره)، صرفاً با انگیزه انقلابی قابل تحقق نبود و نیازمند «فکر، مدل و ساختار اداره جامعه» بود.

وی باشگاه دانش‌پژوهان جوان را نه یک مجموعه آموزشی صرف، بلکه یک «عقبه فکری و تدبیری» توصیف کرد و گفت: مأموریت اصلی این مجموعه باید تبدیل ایده‌ها به برنامه و برنامه‌ها به ساختارهای پایدار باشد؛ ساختارهایی که استمرارشان وابسته به افراد نباشد و بتوانند ظرفیت نخبگانی کشور را به فعلیت اجتماعی و تمدنی برسانند.

مشاور وزیر تأکید کرد : اگر این نگاه شکل بگیرد، جمعیت نخبگانی کشور می‌تواند از سطح فردی فراتر رفته و در سطح حل مسئله ملی و تمدن‌سازی نقش‌آفرین شود.

در ادامه این نشست، سیدرضاحسینی؛ رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: این مجموعه، از یک فضای هیئتی آغاز شد و به‌تدریج با توجه به شرایط مختلف، از جمله محدودیت‌های دوره جنگ ۱۲ روزه، بخشی از فعالیت‌ها به فضای مجازی و سپس به دوره‌های آموزشی و معرفتی گسترش یافت.

وی «اربعین» را نقطه عطف فعالیت‌های باشگاه دانست و افزود: این تجربه موجب شکل‌گیری انسجام ساختاری، تدوین تقویم فرهنگی و حرکت هدفمندتر مجموعه شد.

حسینی همچنین از تشکیل واحد خواهران، توسعه حلقه‌های مطالعاتی و برگزاری دوره‌های معرفتی و سلوک اجتماعی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تعمیق نگاه فکری و اجتماعی اعضا طراحی شده است.

حسینی مهم‌ترین بخش فعالیت‌های اخیر باشگاه را حضور میدانی نخبگان در فضاهای عمومی از جمله میدان صادقیه و باغ کتاب عنوان کرد و گفت: هدف این برنامه‌ها ارائه «روایت پیشرفت» و اصلاح تصویر عمومی از نخبگان بوده است؛ به‌گونه‌ای که نخبگان نه به‌عنوان گروهی جدا از جامعه، بلکه به‌عنوان کنشگران اجتماعی و مسئله‌حل‌کن معرفی شوند.

در ادامه این نشست، جمعی از اعضای المپیادی و مدال‌آور باشگاه دانش‌پژوهان تأکید کردند: یکی از دستاوردهای مهم این فعالیت‌ها، تغییر نگاه مخاطب عمومی نسبت به نخبگان بوده است؛ به‌گونه‌ای که تصویر «نخبه به‌عنوان فردی دور از جامعه» به «نخبه به‌عنوان فردی درگیر با مسائل واقعی مردم» تبدیل شده است.