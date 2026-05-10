به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه از اجرای طرح آبیاری هوشمند زیر سطحی در سطح باغ‌های حوزه آبریز این دریاچه بازدید کرد.

رضا رحمانی در این بازدید ضمن اعلام حمایت دستگاه‌های مربوطه از اجرای این طرح در حوزه آبریز دریاچه ارومیه گفت: اجرای این طرح به طور متوسط موجب کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب کشاورزی نی شود که لین موضوع در احیای دریاچه ارومیه بسیار تاثیرگذار است.

او با بیان اینکه که رضایت باغداران از اجرای این طرح و نتیجه بخش بودن آن بسیار مهم است افزود: باغداران مجری این طرح از اجرای آن بسیار راضی بوده‌اند چرا که این طرح موجب افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی، کاهش هزینه‌ها و مصرف آب کشاورزی می‌شود.

سینا بشارت مدیرگروه مهندسی آب پژوهشکده دریاچه ارومیه نیز در این بازدید مهمترین هدف از اجرای این طرح هوشمند را کاهش چشمگیر مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش کیفیت محصولات، کاهش مصرف کود‌ها و سم باغات و کاهش هزینه‌های باغداران عنوان کرد.

کامران زینال زاده رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه نیز در این بازدید با اشاره به این که یکی از بارزترین شاخصه‌های این طرح اتصال این سیستم آبیاری به یک سیستم هوشمند است گفت: در این سیستم هوشمند با توجه به سنسور‌های که در عمق یک متری زمین نصب شده است، اطلاعات زمین به گوشی و اپلکیشین مخصوص آن ارسال می‌شود که در آن میزان رطوبت، زمان آبیاری و زمان سم و کود را به کشاورز یادآوری می‌کند.

اجرای این طرح سه سال قبل با حمایت‌های استانداری آذربایجان غربی و سازمان خوار و بار جهانی فائو در آذربایجان غربی آغاز شد.

این طرح با روش آبیاری زیر سطحی و استفاده از سیستم هوشمند، آب مورد نیاز درختان را مستقیما به ریشه می‌رساند و باعث کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در زمین‌های کشاورزی می‌شود.

این طرح در سه پایلوت باغ گیلاس، باغ انگور و باغ سیب انجام شده است.

اجرای این طرح به صورت پایلوت در سطح برخی از باغات ارومیه و مهاباد اجرا شده و امسال نیز قرار است در برخی از باغ‌های شهرستان نقده اجرا شود.