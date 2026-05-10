آزادسازی ۲۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در خرمآباد
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان گفت:۲۰ هزار مترمربع از زمین های کشاورزی منطقه ی چغاهروشی شهرستان خرم آباد رفع تصرف و آزاد سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان
؛ سرهنگ محمد بوستان افروز گفت:در اجرای طرح احکام قانونی و با هدف صیانت از زمین های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، عملیات رفع تصرف و آزادسازی اراضی کشاورزی در منطقه ی چغاهروشی شهرستان خرمآباد باحضور نماینده دادستان، یگان های حفاظت امور اراضی سطح استان ، عوامل نیروی انتظامی و سایر عوامل مرتبط انجام شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان افزود:در اجرای طرح حکاک(حفظ کاربری اراضی کشاورزی)۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف و تغییر کاربری قرار گرفته بود، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، آزادسازی شد
وی با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم یگان حفاظت امور اراضی است ، بیان کرد:هرگونه ساختوساز غیرمجاز، دیوارکشی، تفکیک و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و یگان حفاظت امور اراضی با جدیت با این موارد برخورد میکند.
سرهنگ محمد بوستان افروز گفت:صیانت از اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی، توسعه ی پایدار و جلوگیری از تخریب منابع پایه تولید دارد و در این مسیر، همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی بسیار مؤثر و راهگشا است.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به اراضی کشاورزی و باغی موضوع را از طریق سامانه ی ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.