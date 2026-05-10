پخش زنده
امروز: -
کشت نشایی پیاز از اوایل فروردین ماه در اقلید آغاز شده است و امسال در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان پیاز کشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،شهرستان اقلید بهعنوان قطب اصلی تولید پیاز در استان فارس، هر ساله نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و کشور دارد و پیشبینی میشود امسال نیز با تولید حدود ۱۲۵ هزارتن جایگاه خود را برای تولید این محصول حفظ و تقویت کند.
روش کشت پیاز در شهرستان اقلید به طور معمول بهصورت نشایی انجام میشود که علاوه بر کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری، موجب یکنواختی رشد، بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از شرایط نامساعد آبوهوایی میشود.
کشت پیاز یکی از محورهای مهم اشتغالزایی فصلی در شهرستان اقلید است و هر سال بیش از ۲۵۰ هزارنفر کارگر روز در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت پیاز فعالیت میکنند که این موضوع سهم قابلتوجهی در اقتصاد منطقه دارد.