به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،شهرستان اقلید به‌عنوان قطب اصلی تولید پیاز در استان فارس، هر ساله نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و کشور دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با تولید حدود ۱۲۵ هزارتن جایگاه خود را برای تولید این محصول حفظ و تقویت کند.

روش کشت پیاز در شهرستان اقلید به طور معمول به‌صورت نشایی انجام می‌شود که علاوه بر کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری، موجب یکنواختی رشد، بهبود کیفیت محصول نهایی و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌شود.

کشت پیاز یکی از محور‌های مهم اشتغال‌زایی فصلی در شهرستان اقلید است و هر سال بیش از ۲۵۰ هزارنفر کارگر روز در مراحل مختلف کشت، داشت و برداشت پیاز فعالیت می‌کنند که این موضوع سهم قابل‌توجهی در اقتصاد منطقه دارد.