به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرهاد یوسفی‌نژادی در این مراسم به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی کیش معرفی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم حضور داشت.

شرکت کنندگان در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم شرکت هواپیمایی کیش در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور، بر نقش شرکت در توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد کیش تأکید و خواستار بازگشت آن به رویکردی مبتنی بر تخصص‌گرایی، بهره‌وری و انضباط سازمانی شدند.

بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات پروازی، بهبود تجربه مسافران، تقویت ناوگان و بازآرایی ساختار‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی کیش به‌عنوان اولویت‌های اصلی مدیریت جدید در این نشست تأکید شد.

در اين نشست بر نقش شرکت هواپیمایی کیش در راستای تقویت نشان تجاری کیش و تسهیل دسترسی گردشگران و فعالان اقتصادی به کیش تأکید شد.