به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در دومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک بانوان باشگاه‌های کشور، تیم کاسپین قزوین موفق شد با نتیجه ۲۹ بر ۲۷ مقابل شهرداری شهر بابک کرمان به برتری دست پیدا کند.

رشته ورزشی جودو بانوان برای اولین بار در شهرستان آبیک فعال شد

باحضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان آبیک، بخشدار بخش مرکزی، رئیس اداره ورزش و جوانان و همچنین رئیس هیات جودو سانس ورزشی جودو بانوان در مجموعه تختی فعال و راه اندازی شد.

قزوین میزبان نشست ملی فدراسیون والیبال با رؤسای هیأت‌های سراسر کشور

نشست ملی هم‌اندیشی فدراسیون والیبال با حضور رئیس و اعضای فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و رؤسای هیأت‌های والیبال استان‌های کشور، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه به میزبانی استان قزوین برگزار می‌شود.

در این گردهمایی، موضوعاتی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای والیبال کشور، بررسی ظرفیت‌های استان‌ها و هم‌افزایی میان هیأت‌های استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

اجرای طرح ملی ورزش روزانه در آبیک

رویداد ورزش روزانه طرح ملی سپاس با حضور پرشور ورزشکاران در بوستان پروین اعتصامی آبیک اجرا شد.

شرکت‌کنندگان در این رویداد ملی، به انجام نرمش صبحگاهی و فعالیت‌های گروهی پرداختند.

آبیک با ایجاد ۶۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی به عنوان شهری ورزش‌محور و سلامت در استان شناخته شده است.

آغاز اردوی تیم ملی ترامپولین بانوان در قزوین

اردوی تیم ملی ترامپولین بانوان تا بیست‌وچهارم اردیبهشت‌ماه در ورزشگاه امام علی (ع) الوند پیگیری می‌شود.

رقابت‌های قهرمانی آسیا در هنگ‌کنگ مقصد ملی پوشان است.