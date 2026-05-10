استاندار کرمان، از برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای بافت تاریخی استان با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسهیل روند احیاء خانه‌های تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعلی طالبی در بازدید از محدوده تاریخی آتشکده در بافت تاریخی شهر کرمان گفت : بخش‌هایی از بافت تاریخی شهر که ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارند ، مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از خانه‌های تاریخی که مرمت و بازسازی شده‌اند، به‌زودی به‌عنوان اقامتگاه‌های رسمی بهره‌برداری خواهند شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه این محدوده افزود: علاوه بر اقامتگاه‌های در حال آماده‌سازی، فرصت‌های متعددی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری و فرهنگی در این منطقه وجود دارد و برای رفع برخی محدودیت‌ها و مشکلات موجود در مسیر سرمایه‌گذاری، جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.

استاندار کرمان همچنین از تشکیل شورای بافت تاریخی استان خبر داد و گفت: این شورا با هدف حمایت از مرمت خانه‌های قدیمی، تسهیل روند احیاء بافت تاریخی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود.

وی تأکید کرد: خانه‌های قدیمی در بافت تاریخی شهر کرمان می‌توانند در قالب اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز نوآوری و فضا‌های خلاق مورد استفاده قرار گیرند تا این بافت ارزشمند با کاربری‌های مناسب در اختیار شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

طالبی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران افزود : زمینه اعطای تسهیلات برای بازسازی، مرمت و تجهیز خانه‌های تاریخی فراهم شده است و فرآیند صدور مجوز‌های لازم برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر کاربری‌های مورد نیاز شهروندان با سرعت و تسهیل بیشتری انجام خواهد شد.

در این بازدید میدانی، کارشناسان میراث فرهنگی و شهری نیز ظرفیت‌های تاریخی و سرمایه‌گذاری محدوده آتشکده را تشریح کردند.

یکی از بلوک‌های شاخص تاریخی شهر در این محدوده قرار دارد که طی بیش از یک قرن گذشته کمترین تغییرات کالبدی را تجربه کرده و همچنان اصالت تاریخی خود را حفظ کرده است.

این محدوده با وسعتی حدود ۱۲ هکتار، شامل بخش‌های ارزشمندی است که حدود ۶ هکتار آن به‌عنوان محدوده هدف برای اجرای برنامه‌های احیا و جذب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. وجود خانه‌های تاریخی، قطعات بزرگ و فضا‌های مستعد، شرایط مناسبی برای توسعه کاربری‌های گردشگری، فرهنگی و اقامتی فراهم کرده است.

کارشناسان همچنین با اشاره به ساختار خاص معابر این بافت اعلام کردند: عرض کم و فشردگی معابر می‌تواند این محدوده را به مسیر‌های گردشگری و معابر موزه‌ای تبدیل کند؛ موضوعی که در بسیاری از شهر‌های تاریخی جهان مورد توجه قرار گرفته است.

در این محدوده بنا‌های تاریخی متعددی از جمله خانه کاظمی، خانه فرخزاد، خانه کورسانی و خانه فروزنده قرار دارد که برخی از آنها مرمت شده اند یا در حال احیا هستند. همچنین خانه لاله‌زاری در نزدیکی مدرسه تاریخی ایرانشهر و وجود یک باغ بزرگ همراه با کوشک تاریخی، بر اهمیت معماری و هویتی این محله افزوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو الگوی شاخص معماری شامل خانه‌باغ‌ها و خانه‌های حیاط مرکزی در این محدوده دیده می‌شود که از نمونه‌های اصیل معماری شهر کرمان محسوب می‌شوند. تداوم سکونت در این محله و محدودیت نفوذپذیری معابر نیز از عوامل مؤثر در حفظ ساختار تاریخی آن عنوان شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده، محدوده‌ای حدود ۵۰۰ هکتار در پیرامون محله آتشکده به‌عنوان بافت تاریخی کرمان شناسایی شده است. همچنین برای معرفی بهتر ظرفیت‌های این محدوده، اقداماتی مانند نصب تابلو‌های راهنما برای معرفی باغ‌ها و بنا‌های تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمان همچنین در حاشیه بازدید از بافت تاریخی منطقه زریسف کرمان و در نشست هم‌اندیشی احیاء این بافت گفت : خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی در بازسازی خانه‌های تاریخی داشتیم و این روند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بازسازی بافت تاریخی شهر کرمان باشد.

طالبی با اشاره به وضعیت بافت تاریخی شهر کرمان افزود : اکنون باید همه توان بر حفظ محدوده‌های باقی‌مانده تاریخی متمرکز شویم و همین محدوده‌های موجود نیز برای حفظ بافت تاریخی شهر کرمان ارزشمند است.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت جریان زندگی به بافت تاریخی گفت : برای حفظ بافت تاریخی اولین اتفاقی که باید بیفتد این است که جریان زندگی در بافت تاریخی حاکم شود و شرایطی فراهم آید که خانه‌های این محدوده بلااستفاده نمانند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

استاندار کرمان با اشاره به تجربیات موفق سایر استان‌ها در احیاء بافت‌های تاریخی افزود : در برخی شهرها، استقرار ادارات و نهاد‌های دولتی در این بافت‌ها، همراه با راه‌اندازی موزه‌ها و توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌های سنتی، نقش مؤثری در افزایش حضور شهروندان و جذب گردشگران ایفا کرده است.

وی برگزاری مستمر رویداد‌های فرهنگی و گردشگری در بافت تاریخی را یکی از اقدامات ضروری دانست و گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی باید محور برگزاری این برنامه‌ها باشند تا زمینه حضور مردم در این محدوده فراهم شود.

طالبی بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری مردم در بافت تاریخی تأکید کرد و اقزود : باید شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری جریان سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف از جمله کافه، کافه‌رستوران و سایر کاربری‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه فعالیت‌های خلاق در این محدوده‌ها گفت: باید بستر بیشتری برای استقرار خانه‌های خلاق در بافت تاریخی ایجاد شود.

استاندار کرمان همچنین بر لزوم تشکیل شورای بافت تاریخی استان با هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری، اتاق بازرگانی و دیگر دستگاه‌های مسئول تاکید کرد و گفت: این شورا برای سیاست‌گذاری‌های عمومی و کلی در این حوزه تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه آغاز پرونده ثبت جهانی با تمرکز بر بافت تاریخی گفت : این موضوع می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر منطقه و جلب توجه گردشگران کمک کند.

طالبی با اشاره به ظرفیت همجواری آتشکده با بافت تاریخی محدوده خیابان زریسف (شهدا) گفت: وجود آتشکده در کنار این محدوده از ظرفیت‌های مهم منطقه است و باید از این امکان برای تقویت بازدید و توجه به بافت تاریخی شهر کرمان استفاده شود.