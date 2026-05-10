مرکز نشر هاجر در سال جاری با بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب متنوع در نمایشگاه مجازی کتاب حضور پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اهمیت تولید محتوای غنی برای نسل جدید، مرکز نشر هاجر امسال با آمادگی کامل و ارائه بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب، با تمرکز ویژه بر آثار کودک و نوجوان، در بستر مجازی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور یافته تا پاسخگوی نیازهای فرهنگی و تربیتی فرزندان این مرز و بوم باشد.
با توجه به برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی، تمام برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است تا خانوادهها در سراسر کشور بتوانند به راحتی از میان ۵۰۰ اثر ارائهشده، کتابهای مناسب را انتخاب و تهیه کنند. تنوع موضوعی این آثار به گونهای است که علاوه بر جذابیتهای بصری، محتوای آموزشی و اخلاقی ارزشمندی را به مخاطبان ارائه میدهد.
رسالت مرکز نشر هاجر، فراهم آوردن بستری مناسب برای دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به کتابهای باکیفیت است و این مرکز امیدوار است در این دوره از نمایشگاه مجازی، با ارائه تسهیلات و تخفیفات ویژه، سهم کوچکی در رشد فکری و معنوی نسل آینده داشته باشد. خانوادههای محترم و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه نمایشگاه، از غرفه مجازی این انتشارات بازدید کنند.