به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید جعفر تشکری هاشمی درباره ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران با بیان اینکه این موضوع را در شورا بررسی کردیم ، گفت: برابر مصوبه شورای اسلامی عدد پایه برای ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر روز ۱۴۵ هزار تومان خواهد بود که بسته به شرایطی که برای هر گروه و در واقع زمان ورود به طرح هست این عدد متغیر خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال کسانی که خودروی برقی دارند ۵ درصد این مبلغ یعنی حدود ۷ هزار تومان در روز پرداخت خواهند کرد و کسانی که خودروی هیبرید دارند ۱۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۱۴۵۰۰ تومان در روز پرداخت خواهند کرد.

تشکری هاشمی ادامه داد: ساکنان محدوده طرح ترافیک تا ۹ صبح می‌توانند به صورت رایگان محدوده را ترک کنند و همینطور از ساعت ۱۶ و به بعد می‌توانند ورود و خروج رایگان داشته باشند.

وی افزود: ساکنان محدوده طرح ترافیک اگر بخواهند در این حد فاصل ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۶ تردد کنند ۵۰ درصد مبلغ رو پرداخت خواهند کرد.