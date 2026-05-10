رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد عدد پایه برای ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر روز ۱۴۵ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید جعفر تشکری هاشمی درباره ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران با بیان اینکه این موضوع را در شورا بررسی کردیم ، گفت: برابر مصوبه شورای اسلامی عدد پایه برای ورود به محدوده طرح ترافیک به ازای هر روز ۱۴۵ هزار تومان خواهد بود که بسته به شرایطی که برای هر گروه و در واقع زمان ورود به طرح هست این عدد متغیر خواهد شد.
وی افزود: به عنوان مثال کسانی که خودروی برقی دارند ۵ درصد این مبلغ یعنی حدود ۷ هزار تومان در روز پرداخت خواهند کرد و کسانی که خودروی هیبرید دارند ۱۰ درصد این مبلغ یعنی حدود ۱۴۵۰۰ تومان در روز پرداخت خواهند کرد.
تشکری هاشمی ادامه داد: ساکنان محدوده طرح ترافیک تا ۹ صبح میتوانند به صورت رایگان محدوده را ترک کنند و همینطور از ساعت ۱۶ و به بعد میتوانند ورود و خروج رایگان داشته باشند.
وی افزود: ساکنان محدوده طرح ترافیک اگر بخواهند در این حد فاصل ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۶ تردد کنند ۵۰ درصد مبلغ رو پرداخت خواهند کرد.