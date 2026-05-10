به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طاهر کبوتری افزود: این اردو در رده‌های سنی جوانان و زیر ۲۳ سال و با هدف آماده‌سازی برای حضور موفق در مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

او با اشاره به شرایط مطلوب میزبانی مهاباد تصریح کرد: امکانات مناسب تمرینی، شرایط آب‌وهوایی مساعد، سالن ورزشی و امکانات اقامتی مناسب از مهم‌ترین دلایل انتخاب دریاچه سد مهاباد برای برگزاری این اردو است.

مربی تیم ملی روئینگ جوانان کشور خاطرنشان کرد: در این مرحله از اردو، سه ورزشکار از آذربایجان‌غربی شامل ۲ ورزشکار از مهاباد و یک ورزشکار از نقده نیز به عنوان اعضای تیم ملی حضور دارند.

وی افزود: دریاچه سد مهاباد به دلیل داشتن ۲ سرشاخه حمزه‌آباد و کوتر به طول‌های ۱۱ و ۶ کیلومتر، ظرفیت بسیار مناسبی برای تمرینات استقامتی رشته روئینگ دارد و همین ویژگی در کنار ارتفاع مناسب از سطح دریا، این مجموعه را به یکی از بهترین مکان‌ها برای تمرین تیم ملی تبدیل کرده است.

کبوتری یادآور شد: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.

سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تأمین آب شرب شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.

این سد که در ضلع غربی این شهر احداث شده است تنها یک کیلومتر با شهر فاصله دارد و به همین لحاظ نزدیک‌ترین سد به مناطق مسکونی در جهان به شمار می‌آید.

روئینگ، نوعی قایقرانی و یک رشتهٔ ورزشی است که در آن ورزشکاران بر روی یک قایق با استفاده از پارو در رودخانه، دریاچه یا دریا به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، در این رشته قایقرانان رو به عقب در قایق نشسته و با استفاده از ۲ پارو که با گیره به قایق چسبیده است، قایق خود را به سمت جلو هدایت می‌کنند. قایق‌های رویینگ دراز و باریک و ۲ سوی آنها نیمه‌مدور است.