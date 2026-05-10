استاندار آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
تامین داروهای خاص در اولویت نظام دارویی آذربایجانشرقی قرار گیرد
استاندار آذربایجانشرقی گفت:دانشگاه علوم پزشکی، انجمن داروسازان و جمعیت هلالاحمر استان باید با هماهنگی و همافزایی تامین دارو را با اولویت داروهای خاص و مورد نیاز بیماران دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در جلسه کمیته بیماران خاص آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای تبریز در حوزه تولید و توزیع دارو اظهار کرد:این شهر به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعت داروسازی کشور شناخته میشود و لازم است از این ظرفیت برای مدیریت بهتر بازار دارویی و پاسخگویی به نیاز بیماران استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط افزود: دانشگاه علوم پزشکی، انجمن داروسازان و جمعیت هلالاحمر استان باید در زمینه تامین و توزیع دارو به ویژه داروهای خاص با برنامهریزی مشترک و تعامل مستمر اقدام کنند.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین بر نظارت مستمر بر روند تامین و توزیع دارو در استان تاکید کرد و گفت: تامین به موقع دارو به ویژه برای بیماران خاص و صعبالعلاج از اولویتهای مهم حوزه سلامت است و باید با مدیریت دقیق از بروز کمبود در این بخش جلوگیری شود.