به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در همایش تجلیل از معلمان نمونه این شهرستان گفت: با موافقت وزارت آموزش و پرورش سرانه ۲۰۰ واحد آموزشی در فومن و شفت امسال از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال افزایش و همچنین ۸ میلیارد تومان اعتبار برای احداث چمن مصنوعی در ۱۵ واحد آموزشی فومن اختصاص یافته است.

امام جمعه فومن نیز در این همایش گفت : رسالت بزرگ معلمان توسعه تعلیم و تربیت در جامعه است و همه ما باید تلاش کنیم تا جایگاه معلمان ارتقاء یابد.