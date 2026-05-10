رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با مصوبه خوب شورای دستگاههای نظارتی در زمینه تسریع و تسهیل ورود کالاهای ضروری مردم، در دو ماه ۳۵۰۰ تن کالا که ۱۱۰۰ تن آن اقلام دارویی بود از گمرک بازرگان وارد کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان در ادامه حضور خود در منطقه آزاد ماکو در جلسه حقوق عامهای که در گمرک بازرگان و با حضور رئیس دادگستری و دادستان ماکو، رئیس منطقه آزاد ماکو و فرماندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد آخرین وضعیت این گمرک را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه ضمن خدا قوت به مدیران گمرک بازرگان و منطقه آزاد ماکو گفت: امروز با توجه به وضعیت خاص کشور اهمیت و حساسیت گمرک و استان آذربایجان غربی خود را پر رنگتر نشان میدهد.
عتباتی افزود: با مصوبه خوب شورای دستگاههای نظارتی در راستای تسریع و تسهیل ورود کالاهای ضروری مردم، طی دو ماه ۳۵۰۰ تن کالا که ۱۱۰۰ تن آن اقلام دارویی بود از گمرک بازرگان وارد کشور شده است.
وی گفت: دشمن در جنگ تحمیلی رمضان از اقدام نظامی خود با حضور پر شور مردم که پای انقلاب هستند شکست خورد و به همین خاطر به اختلال در تامین کالاهای مورد نیاز مردم و معیشت آنها و ایجاد نارضایتی اجتماعی روی آورده است و در این بین استان آذربایجان غربی با چندین پایانه بین المللی ظرفیت بسیار خوبی در خنثی کردن این توطئهها دارد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: کشور در یک شرایط جنگی و تحریمهای ناجوانمردانه همه جانبه قرار دارد، لذا مدیران باید اختلاف نظر و دیدگاهها را کنار گذارند و از ظرفیت مرزهای استان برای پوشش همه کشور بهره گیرند.
عتباتی افزود: برخی از ارگانها برای تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم باید پیشدستانه عمل کنند و نباید تعلل باعث بروز مشکل در تامین مایحتاج مردم شود و در این امر تشکیلات قضایی در کنار آنها است.
وی با اشاره به ورود ۱۵۰۰ تن کنجاله سویا به انبارهای کمرگ خواستار ترخیص آنها توسط وارد کننده ظرف یک هفته شد و بیان داشت در غیر اینصورت پیگیری قضائی در این مورد صورت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در این جلسه هر یک از مدیران گزارشی از اقدامات خود در حوزه تسهیل امور مربوط به گمرک و ترخیص کالاها ارائه و در پایان تصمیماتی در مورد تسهیل، تسریع و توسعه امر صادرات و واردات از گمرکات استان اتخاذ گردید.