تفاهمنامه سرمایه‌گذاری و توسعه به ارزش ۲۲ هزار میلیارد تومان میان استانداری سیستان و بلوچستان، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد علوی، به عنوان «پشتوانه» اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، استاندار سیستان وبلوچستان در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: این اعتبارات در پنج محور کلیدی اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش و تکمیل طرح‌های زیربنایی هزینه خواهد شد.

منصور بیجار گفت: اشتغال‌زایی برای جوانان، رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه خدمات درمانی، تکمیل طرح‌های عمرانی و ارتقای کیفیت آموزش، از مهم‌ترین محور‌های این تفاهنامه است که آثار آن مستقیماً در زندگی مردم نمایان خواهد شد.

استاندار این توافق، نقطه آغاز فصلی تازه از آبادانی، اشتغال و پیشرفت در استان دانست و گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از مزایای این توافق بهرهمند خواهند شد.

منصور بیجار تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان با تمام توان پای کار خواهند بود تا نتایج این توافق در کوتاهترین زمان ممکن به ثمر برسد.