معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از ثبت هزار و ۹۰ مورد تخلف اضافه تناژ در سطح محورهای استان در فروردین ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: در فروردین سال جاری، هزار و ۹۰ مورد تخلف اضافهتناژ توسط سامانههای هوشمند و تیمهای نظارتی این ادارهکل ثبت و مورد پیگیری قرار گرفته است.
مزیدی با اشاره به هدف از اجرای ثبت تخلفات اضافهتناژ افزود: این اقدام با هدف صیانت از ایمنی تردد، جلوگیری از تخریب روسازی راهها، کاهش احتمال بروز حوادث و جلوگیری از تردد ناوگانهای متخلف با بار مازاد بر ظرفیت مجاز انجام میشود.
وی با بیان اینکه حمل بار بیش از حد مجاز علاوه بر افزایش ریسکهای ایمنی، سبب کاهش عمر زیرساختهای جادهای نیز میشود، تأکید کرد: نظارتها در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.
مزیدی اعلام کرد: با توجه به تردد وسایل نقلیه باربری در استان، نظارت و کنترل در محورهای پر تخلف مانند خوسف، بیرجند و طبس با استفاده از باسکولهای ثابت و سیار با همکاری پلیس راه در حال انجام است تا از تکرار تخلفات و خسارت به سرمایه ملی جلوگیری شود.
وی از صدور ۵۲ پروانه عبور بار ترافیکی در فروردین خبر داد و گفت: صدور این پروانهها با هدف مدیریت ایمن تردد محمولههای بزرگ و سنگین، پیشگیری از انسداد و اختلال در ترافیک و حفظ زیرساختهای راه انجام می شود و تمامی محمولههای موضوع پروانه، پیش از تردد ملزم به اخذ مجوز و رعایت مسیرهای تعیینشده هستند.