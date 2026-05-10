پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال گل کوچک کیشران در اولین دوره رقابتهای دختران کیش به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اولین دوره رقابتهای گلکوچک دختران، با همکاری هیئت ورزشهای همگانی و معاونت ورزش و تفریحات سالم برگزار شد.
هشت تیم دختران، توان، جسارت و استعداد خود را در رقابت های فوتبال گل کوچک به نمایش گذاشتند.
تیم فوتبال کیشران با عملکردی منظم و روحیه تیمی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم ماهان نیز در جایگاه دوم و تیم پرواز نیز جایگاه سوم را به دست آوردند.
جام اخلاق مسابقات نیز به تیم دختران میناب تعلق گرفت.
لیلا احمدی در بخش انفرادی با به ثمر رساندن ۲۶ گل، نام خود را به عنوان ستاره مسابقات ثبت کرد. احمدی جام بهترین بازیکن و گلزن برتر را همزمان به خانه برد.