به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیریت شهری منطقه ۱۸ در ادامه اجرای طرح‌های رفع معارضین ملکی اولویت دار؛ عملیات تعریض وتبدیل محور سپیده شمالی به گذر بیست متری را آغاز کرد.

این محور قدیمی از جمله معابر پرتردد واقع در محله بهداشت بوده که طرح تبدیل آن به گذر بیست متری با وجود تعداد ۶ ملک معارض مسکونی و تجاری در سنوات گذشته نیمه کاره باقی مانده و در این دوره مدیریت شهری از سر گرفته شده است.

طی این عملیات یک باب واحد مسکونی به مساحت ۸۹ متر مربع تملک و بخشی از تعهدات اولویت دار امسال به انجام رسید.

با انجام کامل این عملیات و بعبارتی تملک و تخریب تعداد ۶ ملک مسکونی و تجاری معارض، محور سپیده شمالی به گذری بیست متری تبدیل و تردد وسائط نقلیه با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

پیش از این نیز تعداد قابل توجهی از املاک معارض واقع در محور‌های بزرگراهی آیت ا... سعیدی، حاشیه باغ راه حضرت زهرا (س)، شهیدان زندیه، میر هاشم، مهر و پیروزی تملک شده است.