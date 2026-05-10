پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته هلالاحمر، داوطلبان و جوانان جمعیت هلالاحمر گیلان با برپایی غرفههای متنوع در میدان شهرداری رشت، یک روز پرتحرک از کار داوطلبانه و خدمات بشردوستانه را برای شهروندان رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به اینکه همزمان با هفته هلالاحمر، میدان تاریخی شهرداری رشت امروز میزبان چادرهایی بود که نماد ایثار و خدمت داوطلبانه بود گفت: در این برنامه که با شعار کار داوطلبی برپا شد، بخشهای مختلف جمعیت هلالاحمر در قالب غرفههای تخصصی به همشهریان خدمات ارائه کردند.
هادی سلیمی با بیان اینکه این چادرها که به همت واحد جوانان و داوطلبان برپا شدافزود: آموزشهای همگانی امداد و کمکهای اولیه به صورت چهره به چهره به عابران و علاقمندان ارائه شد تا سطح آگاهی جامعه در مواجهه با حوادث احتمالی ارتقا یابد.
وی همچنین گفت: در بخش بهداشت و درمان، داوطلبان با استقرار در غرفههای سلامت، خدماتی نظیر کنترل فشار خون و مشاورههای بهداشتی را به صورت رایگان به مردم ارائه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان افرود: غرفههای فرهنگی نیز با برنامههای متنوع، پذیرای کودکان و نوجوانان بود تا روحیه نوعدوستی و اصول هفتگانه هلالاحمر را در قالب فعالیتهای فرهنگی ترویج دهند.