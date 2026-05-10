مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به تاسیس پژوهشکده تخصصی دیتا و تحلیل داده، از ایجاد این پژوهشکده در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا ۳ دانشگاه دیگر نیز به این پژوهشکده‌ها مجهز شوند تا ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه داده و هوش مصنوعی بیشتر تقویت شود.

۴ دانشگاه به مرکز داده و دیتا تجهیز می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهرشاد نفعی امروز در مراسم اختتامیه نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی (Iran AI) اظهار کرد: در شرایط سختی این رویداد را برگزار کردیم و همه اعضای خانه هوش ایران و دبیرخانه رویداد تمام توان خود را به کار گرفتند تا این اتفاق رقم بخورد و امروز بتوانیم دور هم جمع شویم و به نتیجه مطلوبی برسیم.

وی افزود: عنوان این برنامه اختتامیه است، اما در واقع این نقطه، آغاز حرکت ما محسوب می‌شود.

مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به استقبال از این رویداد، گفت: در این رویداد در مجموع ۳۸۹ طرح ارسال شد و پس از فرآیند‌های داوری، در نهایت هشت طرح به عنوان طرح‌های برتر انتخاب شدند.

نفعی ادامه داد: البته این طرح‌ها نیز قابل اصلاح و تکمیل هستند و اگر برخی از آنها فاصله زیادی تا مرحله اجرا داشته باشند، امکان اصلاح یا حتی جایگزینی با طرح‌های جدید وجود دارد. همچنین تلاش می‌کنیم شبکه‌ای از شرکت‌کنندگان و صاحبان ایده شکل بگیرد تا بتوانیم همکاری و ارتباط با این افراد را ادامه دهیم.

وی با اشاره به هدف اصلی برگزاری این رویداد، گفت: در کشور شکاف قابل توجهی میان فضای آکادمیک و دانشگاهی با صنایع و سرمایه‌گذاران وجود دارد. مدت‌ها درباره این موضوع بحث کردیم که چه اقدامی می‌توان انجام داد تا این شبکه‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و ایده برگزاری این رویداد نیز از همین خلأ شکل گرفت.

مدیرعامل خانه هوش ایران تاکید کرد: به نظر من نکته مهم این است که جهان امروز از مدل رقابت‌های فردی عبور کرده و اکنون در دوره اکوسیستم‌ها و شبکه‌ها زندگی می‌کنیم؛ بنابراین هرچه بیشتر بتوانیم در مسیر شکل‌گیری اکوسیستم‌ها و شبکه‌سازی حرکت کنیم، موفق‌تر خواهیم بود.

نفعی درباره برنامه‌های آینده این رویداد نیز گفت: دور دوم این رویداد را ان‌شاءالله امسال آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم با همراهی بیشتر، این شبکه‌ها را توسعه دهیم. سال گذشته در آغاز مسیر تنها دانشگاه شهید بهشتی با ما همراه شد، اما برای دوره دوم پیش‌بینی می‌کنیم دانشگاه‌های بیشتری، مراکز دولتی و حتی بخش خصوصی نیز به این رویداد بپیوندند.

وی افزود: همین امروز نیز پیش از حضور در مراسم با برخی از دوستان در این زمینه گفت‌و‌گو داشتیم و امیدواریم با این همراهی‌ها آینده خوبی برای این رویداد رقم بخورد و بتوانیم در مسیر شبکه‌سازی و شکل‌گیری یک اکوسیستم فناورانه گام‌های موثری برداریم.

نفعی از همراهی شرکت‌ها و فعالان این حوزه برای حضور در نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی (Iran AI) قدردانی کرد و گفت: از شرکت‌هایی که در این مسیر همراه بودند، تشکر می‌کنم. با وجود شرایط سخت و حتی هم‌زمانی با روز‌های پایانی جنگ، فعالان حوزه فناوری مصمم بودند که این رویداد برگزار شود و مسیر توسعه فناوری در کشور ادامه پیدا کند.

وی افزود: این اراده و تلاش نشان می‌دهد که با وجود همه چالش‌ها، برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنیم و باید این پیام به جهان منتقل شود که برای حفظ و تداوم این تمدن چند هزار ساله مصمم هستیم.

مدیرعامل خانه هوش ایران با اشاره به برنامه‌های آینده این رویداد گفت: دور دوم این رویداد در سال جاری برگزار خواهد شد تا روند شبکه‌سازی در حوزه هوش مصنوعی کامل‌تر و گسترده‌تر دنبال شود.

نفعی همچنین از توسعه زیرساخت‌های پژوهشی در این حوزه خبر داد و افزود: نخستین پژوهشکده «دیتا و تحلیل داده‌ها» در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شده و برنامه‌ریزی‌ها برای تأسیس دومین پژوهشکده در دانشگاه تهران نیز انجام شده و توافقات اولیه در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌ریزی شده است که سه دانشگاه دیگر نیز به این پژوهشکده‌ها مجهز شوند تا ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه داده و هوش مصنوعی بیش از پیش تقویت شود.