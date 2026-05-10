رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تجهیز نزدیک به ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پلدشت و شوط به سامانه‌های نوین آبیاری خبرداد.

تجهیزنزدیک ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پلدشت و شوط به سامانه‌های نوین آبیاری

تجهیزنزدیک ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پلدشت و شوط به سامانه‌های نوین آبیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای طرح توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور، هفت هزار و ۹۰۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های پلدشت و شوط به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز و وارد مدار بهره‌برداری شد.

محمدرضا اصغری افزود: در قالب این طرح، پنج هزار و ۸۰۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پلدشت به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز و برای بهره‌برداری به شرکت تعاونی تحویل داده شد.

وی اظهار کرد: این طرح پس از تکمیل عملیات اجرایی در محدوده اراضی کرم‌آباد یک و با همکاری ارکان پروژه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و شرکت تعاونی تولید، وارد مدار بهره‌برداری شده و زمینه افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی منطقه را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین در شهرستان شوط نیز ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در قالب همین طرح به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده و به شرکت تعاونی ت به نمایندگی از بهره‌برداران تحویل داده شد.

اصغری افزود: عملیات اجرایی این پروژه در محدوده اراضی کرم‌آباد ۴ با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوط و تعاونی تولید تکمیل شده و اکنون در چرخه تولید و بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی با تاکید بر نقش اجرای این طرح‌ها در ارتقای بهره‌وری منابع آب تصریح کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری علاوه بر افزایش راندمان مصرف آب، نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی، پایداری تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران منطقه دارد.

طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور با هدف مدیریت بهینه منابع آب، افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و توسعه پایدار تولید در مناطق مرزی در حال اجرا است.