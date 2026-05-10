وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکتهای لبنی اعلام آمادگی کردند که محصولاتشان را تا ۸ درصد زیر قیمتهای مصوب عرضه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ گفت: در این مرحله تولیدکنندگان میتوانند تخفیفهایی برای عرضه محصولات خود ارائه دهند و بر اساس این پیشنهادها، کالاهایی که با قیمت مناسبتر عرضه شوند در فهرست کالابرگ قرار میگیرند.
وی افزود: برخی شرکتهای لبنی اعلام آمادگی کردهاند محصولات خود را تا ۸ درصد پایینتر از قیمتهای مصوب سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار عرضه کنند و به همین دلیل عرضه لبنیات در قالب کالابرگ از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه دولت برای اضافه شدن سایر کالاهای اساسی به این طرح خبر داد و گفت: هفته اول هفته آینده از تولیدکنندگان روغن و تخممرغ که بتوانند محصولات خود را با قیمتهای پایینتر عرضه کنند، برای همکاری دعوت خواهد شد.
به گفته میدری، هدف از این سازوکار آن است که کالاهایی با قیمت ارزانتر در قالب کالابرگ به دست مصرفکنندگان برسد و در عین حال، عرضه کافی در بازار نیز حفظ شود.
وی درباره تغییر احتمالی مبلغ کالابرگ نیز گفت: در حال حاضر تصمیم جدیدی درباره میزان اعتبار کالابرگ گرفته نشده است.