پخش زنده
امروز: -
پل شهدای خورگو در روستای خورگو از توابع شهرستان بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان در این مراسم گفت: این پل با ۱۶۰ متر طول و ۱۲ متر عرض در ابتدای مسیر ورودی به روستای خورگو واقع است.
عباس شرفی افزود: این پل دارای ۸ دهانه ۲۰ متری با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان ساخته شده است.
وی گفت: کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و صرفه جویی در زمان از مهمترین مزایای ساخت این پل است.
بیشتر بخوانید؛ پل خلیج فارس، حسرت ۱۵ ساله
استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: با ساخت این پل مسیر گردشگری در روستاهای شمالی بندرعباس رونق میگیرد.
محمد اشوری افزود: با ساخت این پل ۱۲ روستا در امتداد روستای خورگو به هم متصل میشوند.
همچنین بهسازی و ساخت جاده خورگو به طول بیست کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در دو مرحله آغاز شد.
روستای خورگو با هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.