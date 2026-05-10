به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان در این مراسم گفت: این پل با ۱۶۰ متر طول و ۱۲ متر عرض در ابتدای مسیر ورودی به روستای خورگو واقع است.

عباس شرفی افزود: این پل دارای ۸ دهانه ۲۰ متری با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

وی گفت: کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و صرفه جویی در زمان از مهم‌ترین مزایای ساخت این پل است.

استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: با ساخت این پل مسیر گردشگری در روستا‌های شمالی بندرعباس رونق می‌گیرد.

محمد اشوری افزود: با ساخت این پل ۱۲ روستا در امتداد روستای خورگو به هم متصل می‌شوند.

همچنین بهسازی و ساخت جاده خورگو به طول بیست کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در دو مرحله آغاز شد.

روستای خورگو با هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۴۵ کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.