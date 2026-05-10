مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در یزد به متقاضیان پرداخت شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این میزان از طریق نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفت.

وی با اشاره به مشارکت ۲۰ بانک استان در پرداخت تسهیلات اظهار داشت: بانک‌ها تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند تسهیلات اشتغال زایی سال ۱۴۰۴ را پرداخت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اشتغال زایی ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است، گفت: مشاغل بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و خانگی بیشترین میزان دریافت تسهیلات را داشته‌اند.