پخش زنده
امروز: -
معاونت فرهنگی ـ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی، طرح «تربیت روایتگر و مبلغ مجموعه قصه آقا» را اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این طرح با هدف آموزش و توانمندسازی طلاب مبلّغ در حوزه روایتگری و اجرای پردهخوانی طراحی شده و بر محور مجموعه «قصه آقا» برگزار میشود. مجموعه یادشده شامل ۳۷ روایت تصویری از زندگی امام شهید، حضرت آیتالله خامنهای رضواناللهعلیه است که برای اجرا در مساجد، هیئات، مدارس، منازل و موکبها تولید شده است.
«قصه آقا» با رویکرد جهاد تبیین از طریق روایتگری طراحی شده و به جای تحلیلهای صرف، از ظرفیت قصه برای انتقال پیام بهره میبرد. هر یک از ۳۷ روایت این مجموعه با آیهای از قرآن کریم پیوند خورده و تلاش دارد جلوهای از تحقق عملی آموزههای قرآنی را در مقاطع مختلف زندگی ایشان به تصویر بکشد.
موضوعات این مجموعه ابعاد متنوعی از زندگی ایشان را دربرمیگیرد؛ از خانواده و دوران طلبگی تا جبهه و مقاومت، از فعالیتهای قرآنی تا پیشرفتهای علمی، موشکی و هستهای، و همچنین مسئله فلسطین، نقش زن و ارتباط با مردم. هر روایت بر اساس مستندات تاریخی تدوین شده و حامل پیامی مشخص است.
شیوه ارائه این روایتها «پردهخوانی» است؛ روشی که تصویر و قصه را به صورت همزمان در اختیار مخاطب قرار میدهد. در این شیوه، راوی با استفاده از پرده مصوّر، داستان را برای مخاطبان روایت میکند. برای هر قصه نیز کتابچه راهنمایی شامل سناریوی اجرا، راهنمای لحن و بیان، پیام محوری و نحوه نمایش تصویر تهیه شده است. هر اجرای کامل حدود ۳۰ دقیقه به طول میانجامد.
در قالب این طرح دورهای آموزشی و تخصصی برای طلاب مبلّغ برتر برگزار میشود تا شرکتکنندگان به صورت عملی با شیوه اجرای پردهخوانی و محتوای مجموعه «قصه آقا» آشنا شوند و پس از گذراندن دوره، این روایتها را در عرصههای تبلیغی اجرا کنند.