رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه مردم نباید نگران تامین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند، گفت: دولت قول داده دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دبیر کل مجع خیرین سلامت کشور، در جریان نشست این کمیسیون با فعالان و خیرین حوزه تجهیزات پزشکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: نشست امروز با هدف تقدیر، تشکر و قدردانی از مجمع خیرین تجهیزات پزشکی سلامت برگزار شد؛ مجموعه‌ای که اقدامات بسیار ارزشمند و اثرگذاری به‌ویژه در جریان جنگ انجام داد و نقش مهمی در پشتیبانی از نظام سلامت و تأمین نیاز‌های حوزه درمان ایفا کرد.

وی افزود: مجمع خیرین تجهیزات پزشکی با روحیه مسئولیت‌پذیری و نگاه انسان‌دوستانه، خدمات قابل توجهی ارائه کرده و در مقاطع مختلف به ویژه در شرایط خاص کشور، حضوری مؤثر و فعال داشته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این عزیزان واقعاً اقدامات بزرگی انجام داده‌اند و میلیارد‌ها تومان در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی کار خیر انجام داده‌اند؛ بنابراین وظیفه ما است که از افرادی که در مسیر خدمت به مردم و حوزه سلامت گام برمی‌دارند، تقدیر و حمایت کنیم.

شهریاری تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور، وظیفه خود می‌دانم از این قشر دلسوز، فداکار و مسئولیت‌پذیر قدردانی کنم چرا که خدمات بزرگی به مردم و نظام سلامت کشور ارائه کرده‌اند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به بخش دیگری از نشست امروز، گفت: در این نشست صحبت‌های تولیدکنندگان، فعالان صنایع و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی را شنیدیم و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: مشکلات این حوزه جدی است، اما با توجه به اینکه جلسه امروز صرفاً با هدف تقدیر از خیرین و فعالان این بخش برگزار شده بود، فرصت کافی برای بررسی تخصصی جزئیات وجود نداشت؛ از این رو قول دادیم نشست مستقلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار کنیم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، یادآور شد: سال گذشته نیز جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و مسائل تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی را پیگیری کردیم و این موضوعات را به رئیس‌جمهور نیز منعکس خواهیم کرد تا بتوانیم بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات این حوزه را کاهش دهیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت: دولت قول داده است دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شکل ممکن تأمین کند و تاکنون نیز این موضوع عملیاتی شده است.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده هیچ مشکلی در حوزه تأمین ارز دارو ایجاد نخواهد شد و حداقل سه میلیارد یورو که معادل حدود سه و نیم میلیارد دلار است، برای این بخش تأمین خواهد شد.

شهریاری با اشاره به روند پرداخت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بررسی‌هایی که انجام دادیم نشان می‌دهد وضعیت پرداختی شرکت‌ها از جمله شرکت نیکو نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون پس از ارائه پروفرما، فرآیند پرداخت در برخی موارد حداکثر طی دو هفته انجام می‌شود، در حالی که سال گذشته این روند گاهی چند ماه زمان می‌برد و همین موضوع مشکلاتی را برای فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کرد.

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور، ادامه داد: مردم امیدوار باشند؛ به لطف خداوند و تلاش خدمتگزاران، مسائل در حال پیگیری است و امیدواریم سال ۱۴۰۵ سال پیروزی جبهه حق بر باطل باشد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، با قدردانی از اصحاب رسانه، خبرنگاران و رسانه ملی گفت: لازم می‌دانم از خبرنگاران، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و تمامی اصحاب رسانه که در این جنگ پای کار بودند و مسائل و مطالبات مردم را به صورت مستمر مطرح و پیگیری کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.