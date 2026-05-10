سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تأمين بهموقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی را دغدغه اصلی فعالان حوزه سلامت دانست و گفت: بخشی از خلأها و کاستیها با کمک مجمع خیرین سلامت جبران میشود و این مجموعه توانسته است بهویژه در حمایت از بیماران محروم و افرادی که با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند، نقش مؤثری ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز این کمیسیون با فعالان و خیرین حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: امروز در جمع خیرین و فعالان حوزه تجهیزات پزشکی به عنوان سربازان گمنام حوزه سلامت حضور یافتیم تا از تلاشها و فداکارهای آنان در همه ایام به ویژه جنگ رمضان تشکر کنیم؛ افرادی که در شرایط مختلف، بهویژه در حوزه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات درمانی، نقش مهمی در حفظ و پایداری نظام سلامت کشور ایفا میکنند.
وی افزود: دغدغه اصلی این گروه، تأمین و تخصیص بهموقع ارز برای حوزه دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی است. خوشبختانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و قانون بودجه، سه و نیم میلیارد یورو برای حوزه دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: معتقدیم اگر تعامل مناسبی میان مجلس و دولت شکل بگیرد و تأمین و تخصیص ارز ترجیحی در حوزه سلامت بهموقع انجام شود، هزینههای درمان برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و در عین حال دامنه فعالیت مجمع خیرین سلامت نیز گستردهتر خواهد شد.
اسحاقی تصریح کرد: بخشی از گرانی و کمبود دارو که امروز در بازار شاهد آن هستیم، ناشی از تحریمهای ظالمانه است و بخش دیگری نیز به تأخیر در تأمین و تخصیص ارز بازمیگردد همچنین ضروری است مطالبات تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بهموقع پرداخت شود تا روند تولید و تأمین دچار اختلال نشود.
وی افزود: اصرار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این است که بیمهها دامنه فعالیت خود را افزایش دهند و اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند منابع مورد نیاز بیمهها را بهموقع تأمین کند، بخش عمدهای از هزینههای درمان از دوش مردم برداشته خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش مجمع خیرین سلامت گفت: مجمع خیرین سلامت مجموعهای است که فراتر از منابع یک دولت فعالیت میکند و خدمات گستردهای در حوزه سلامت ارائه میدهد.
اسحاقی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که اگر بیمهها وظایف ذاتی خود را به نحو احسن انجام دهند و دولت نیز حمایت قاطع و مؤثری داشته باشد، دامنه فعالیت مجمع خیرین سلامت میتواند بهگونهای گسترش یابد که بخشی از محرومیتزدایی در حوزه سلامت و کاهش فشار ناشی از گرانی برخی داروها که تحت پوشش بیمه نیستند، محقق شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: افزایش هزینههای درمان در حوزه سلامت تا حد زیادی ناشی از آن است که بیمهها در انجام کامل تکالیف خود با چالش مواجه هستند و حمایت لازم نیز از آنها صورت نمیگیرد.
اسحاقی ادامه داد: بخشی از این خلأها و کاستیها با کمک مجمع خیرین سلامت جبران میشود و خوشبختانه این مجموعه توانسته است بهویژه در حمایت از بیماران محروم و افرادی که با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند، نقش مؤثری ایفا کند.