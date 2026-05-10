به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما طی حکمی از سوی رضا نوری رئیس فدراسیون، امین دهقان قهفرخی به عنوان «سرپرست هیات ورزش‌های دانشگاهی استان تهران» منصوب شد.

بنابراین گزارش در این حکم آماده است:

نظر به ضرورت تداوم فعالیت هیأت ورزش هاى دانشگاهی استان تهران و تعهد و تجارب ارزنده جناب عالى در امور تربیت بدنى و ورزش دانشگاه ها، برابر مفاد تبصره ماده ١١ آئین نامه هیأت هاى استانى مراکز آموزش عالى کشور، به موجب این حکم به سمت سرپرست هیات ورزش هاى دانشگاهی استان تهران منصوب مى شوید.

بدیهى است مطابق مفاد آیین نامه مذکور از زمان صدور این حکم، ضمن هماهنگی با فدراسیون زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نمائید.

فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی