مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از اعطای گواهینامه رسمی مهارت به داوطلبان مهارتی اعزامی استان به مناطق آسیب‌دیده خبر داد.

اعطای گواهینامه مهارت به داوطلبان اعزامی یزد به مناطق آسیب‌دیده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد طالبی گفت: در راستای پویش ملی «امداد ماهر» و با هدف حمایت از نیرو‌های متخصص حاضر در عرصه خدمت‌رسانی و بازسازی، فرآیند ارزیابی و صدور گواهینامه مهارت برای این افراد در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: داوطلبانی که با تکیه بر توان فنی و تخصصی خود در عملیات بازسازی مناطق آسیب‌دیده مشارکت دارند، پس از ارزیابی مهارتی در رشته تخصصی خود، موفق به دریافت گواهینامه معتبر مهارت خواهند شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان این اقدام را گامی در راستای قدردانی از حضور جهادی نیرو‌های ماهر و بسترسازی برای بهره‌مندی آنان از مزایای گواهینامه مهارت از جمله اشتغال، دریافت تسهیلات و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای عنوان کرد.