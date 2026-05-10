پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد از اعطای گواهینامه رسمی مهارت به داوطلبان مهارتی اعزامی استان به مناطق آسیبدیده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد طالبی گفت: در راستای پویش ملی «امداد ماهر» و با هدف حمایت از نیروهای متخصص حاضر در عرصه خدمترسانی و بازسازی، فرآیند ارزیابی و صدور گواهینامه مهارت برای این افراد در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: داوطلبانی که با تکیه بر توان فنی و تخصصی خود در عملیات بازسازی مناطق آسیبدیده مشارکت دارند، پس از ارزیابی مهارتی در رشته تخصصی خود، موفق به دریافت گواهینامه معتبر مهارت خواهند شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان این اقدام را گامی در راستای قدردانی از حضور جهادی نیروهای ماهر و بسترسازی برای بهرهمندی آنان از مزایای گواهینامه مهارت از جمله اشتغال، دریافت تسهیلات و توسعه فعالیتهای حرفهای عنوان کرد.