فرماندار عجبشیر گفت:تعداد ازدواجهای شهرستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۶۱ مورد افزایش یافت و به ۵۱۹ ازدواج رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امیر عباس سلطانپور در دومین جلسه ستاد تسهیل امور جوانان عجب شیر با اشاره به آمار جمعیتی شهرستان گفت:میانسالان ۴۴ درصد و سالمندان ۱۳ درصد جمعیت عجبشیر را تشکیل میدهند طبق شاخصها جمعیت در حال حرکت به سمت سالمندی هستند و امید به زندگی در عجبشیر نیز از ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷۶ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
وی افزود:بانکهای شهرستان نیز ۶۷۰ مورد وام جوانی جمعیت و ۳۳۸ مورد وام فرزندآوری را طی سال گذشته به مراجع کنندگان پرداخت کردند.