مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با تشریح ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تبلیغی این نهاد، بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و حوزوی برای مواجهه با چالش‌های پیچیده جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام علیزاده مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در دیدار حجت‌الاسلام‌ والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی گفت: امروزه ما با جامعه‌ای پیچیده مواجهیم که بسیاری از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و به تبع آن اقتصادی و سیاسی‌اش، کاملاً نوپدید یا نوین‌اند یا دارای ابعاد و مؤلفه‌های ناشناخته‌ای هستند؛ رویدادهایی که حقیقتاً با اتکا به یک سازمان یا اندیشه واحد، به سادگی قابل حل نمی‌باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور افزود: ما باید در نرم‌افزار، سخت‌افزار و مغزافزارِ اقدامات خود بازنگری‌های جدی داشته باشیم. از مهم‌ترین بایسته‌های این عرصه، تقویت هم‌افزایی میان نیروها، کنشگران و متصدیان نظام حکمرانی فرهنگ است؛ مجموعه‌هایی که با اهتمام و باور مشترک، به دنبال تقسیم کار و شبکه‌سازی باشند تا بتوان مسائل پیچیده را به‌صورت کارآمد حل‌وفصل کرد.

حجت‌الاسلام علیزاده گفت: دفتر تبلیغات اسلامی شجره مبارکه‌ای است که به دست معمار کبیر انقلاب اسلامی غرس شده است و با خوش‌فکری و اهتمام در تبیین و پیشبرد گفتمان انقلاب، گاه به عنوان عقبه تئوریک نظام و گاه به عنوان نماد روشنفکری حوزه، افتخارات ارزشمندی را رقم زده است.

وی بیان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران با عنایت و هدایت امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) از حدود ۲۹ سال پیش شکل گرفت تا سامان و ساختاری جدید پیدا کند. در دو دهه اخیر با رشدی بسیار سریع و چشمگیر روبه‌رو بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که کمتر نهاد تعلیم و تربیتی در تاریخ خود به چنین توسعه و قوامی دست یافته است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: حدود ۵۰۰ مدرسه علمیه در سراسر کشور شکل گرفت و در واقع یک جهاد جدی در این عرصه رقم خورد. امروز در اقصی نقاط کشور حضور داریم؛ به‌گونه‌ای که گاهی حتی کسانی که به ایران‌شناسی علاقه دارند و با جغرافیای جمعیتی ایران آشنا هستند، نام برخی از شهرهایی را که اکنون در آن‌ها مدرسه علمیه داریم، کمتر شنیده‌اند.

حجت‌الاسلام علیزاده افزود: پس از بهینه‌سازی و ادغام، امروز تعداد مدارس به حدود ۴۶۴ مدرسه رسیده است. این مدارس در نقاط بسیار راهبردی کشور مستقر هستند. برای مثال در پایتخت وضعیت بسیار قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین تعداد مدارس را در استان تهران شاهد هستیم و قریب به ۶۰ مدرسه تنها در این استان فعالیت دارند. این مدارس از نظر ظرفیت آموزشی، جمعیت طلبه، سرانه مربی، معلم و استاد، و نیز تعداد رشته‌های تخصصی، در سطحی قابل توجه قرار دارند و بخش مهمی از آن‌ها در خود کلان‌شهر تهران مستقر هستند، هرچند در سایر شهرهای استان نیز حضور دارند. همچنین استان اصفهان با قریب به ۵۰ مدرسه در فلات مرکزی ایران، جایگاهی بسیار ویژه در این عرصه دارد. همچنین در استان خوزستان، بیش از ۳۰ مدرسه علمیه در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۸۰۰ طلبه در سطوح سه و چهار مشغول به تحصیل‌اند، حدود ۵۴ هزار طلبه در مقاطع مختلف تحصیل می‌کنند و در مجموع نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از طلاب، فارغ‌التحصیل این مجموعه هستند. افزون بر این، قریب به ۵۶۰۰ استاد در ده‌ها رشته تخصصی در حال تدریس‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که پس از حوادث سال ۱۴۰۱، روند جذب طلاب نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه از سال ۱۴۰۲ به بعد با رشد همراه بوده است. آمار جذب در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش قابل توجه در پذیرش بوده‌ایم. که این موضوع در عین خوشحالی، مسئولیت‌آفرین است.

حجت‌الاسلام علیزاده تأکید کرد: با وجود آنکه اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های دشمن پس از سال‌ها کار، سرانجام نوک پیکان و پیشران حمله خود را ـ به اصطلاح خودشان برای «تغییر رژیم» ـ بر شعار «زن، زندگی، آزادی» متمرکز کردند و در این زمینه هزینه‌های فراوانی انجام دادند، بحمدالله و المنّه، علی‌رغم بسیاری از پیش‌بینی‌ها، ما در این‌سو شاهد اتفاقی مبارک بوده‌ایم.

وی گفت: در کنار این مجموعه‌ها، ظرفیت‌های ارزشمند دیگری نیز وجود دارد. برای مثال، در کمتر از چهار سال، بیش از ۱۶۵ کرسی ترویجی برگزار کرده‌ایم که نشان‌دهنده پویایی علمی این مجموعه است.

حجت‌الاسلام علیزاده ادامه داد: پژوهشکده زن و خانواده از دیگر ظرفیت‌های مهم حوزه‌های علمیه خواهران به شمار می‌رود. این پژوهشکده با ۲۰ عضو هیئت علمی و دو شعبه فعال، دامنه فعالیت‌های قابل توجهی دارد و در رویکرد اسلامی به مطالعات زنان و خانواده، از مرجعیت علمی در سطح کشور برخوردار است. این مجموعه در کنار فعالیت‌های آموزشی، ظرفیت پژوهشی ارزشمندی را فراهم کرده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری میان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و دفتر تبلیغات اسلامی وجود دارد و ظرفیت‌های علمی، معرفتی، فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی نیز زمینه‌های این هم‌افزایی را بیش از پیش فراهم می‌کند.