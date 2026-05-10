گروه سرود کریم اهل بیت (ع) آباده، با تولید سرود مقتدا، بیعت سرخ ملت را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فریاد می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مربی گروه سرود کریم اهل بیت (ع) آباده گفت: این سرود در مدت دو هفته تولید شده است و اشعار محمد مهدی سیار با آهنگسازی مهدی جنتی و صدابرداری محمدعلی نانی در قالب شعر و موسیقی بیانگر وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر دشمنان و بیعت و همراهی آنان با رهبر انقلاب خواهد بود.

یزدانبخش افزود: این گروه در جنگ ۱۲ روزه نیز سرود «ما پیروزیم» را تولید و منتشر کرده است.

این سرود ویژه انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و خونخواهی از امام قائد و شهید امت تولید شده است.