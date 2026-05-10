۸۱ هزار راس دام سبک امسال در باخرز علیه بیماری تب مالت واکسینه میشوند که تا کنون بیش از ۱۰ هزار راس دام واکسینه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی باخرز با بیان اینکه طرح سراسری ایمن سازی دامداری ها در برابر بیماری تب مالت از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است، گفت: بیش از ۱۰ هزار راس دام سبک بالغ و نابالغ در باخرز در مقابل این بیماری واکسینه شده اند.
مسعود هدایی افزود: این طرح سراسری به مدت ۵ سال ادامه خواهد داشت و بیش از ۸۱ هزار راس دام سبک، شامل ۶۰ هزار راس دام بالغ مولد و ۲۱ هزار راس دام نابالغ، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در اولین سال ایمن سازی می شوند.
وی گفت: در اجرای طرح سراسری واکسیناسیون تب مالت در این شهرستان، تعداد ۳ کارشناس واحد بهداشت و مدیریت بیماری های دامی شبکه دامپزشکی و ۲ کارشناس شاغل در بخشهای خصوصی فعال هستند.
هدایتی افزود: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون ۵ دوره آموزشی با ۱۳۰ نفر-ساعت در زمینه بیماری تب مالت توسط کارشناسان دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان برای گروه های مردمی در معرض خطر نظیر: دامداران، چوپانان، زنان شیردوش و روستانشینان تولیدکننده محصولات دامی برگزار شده است.
وی ادامه داد: آموزش و فرهنگ سازی در واقع مؤثرترین راه پیشگیری از بیماری های مشترک دام و انسان است که نیازمند همکاری همه قشرهای جامعه و دستگاه های دولتی است.
رئیس شبکه دامپزشکی باخرز با اشاره به واکسیناسیون دام های سبک بالغ در هر ۲ سال یک بار، گفت: در این طرح دام هایی که در برابر تب مالت واکسینه می شوند، با پلاک کوبی مشخص خواهند شد و نوع، مقدار و شرایط واکسن در دام بالغ با نابالغ متفاوت است.
هدایی افزود: طرح واکسیناسیون تب مالت دارای برنامه پایش نیز است که در آن نمونه گیری از خون دام ها در قبل و بعد دریافت واکسن انجام می شود تا میزان تأثیرگذاری ایمن سازی و مهار بیماری بررسی و مطلوبیت سنجی شود.
تب مالت یا بروسلوز، یک بیماری باکتریایی، عفونی و واگیردار است که انسان را از طریق مصرف لبنیات پاستوریزه نشده مبتلا می کند.