رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، در سفر به آبیک از چهار واحد صنعتی آسیبدیده و متأثر از جنگ و یک شرکت قطعهساز خودرویی در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عسگری، رئیس هیئتمدیره بانک صنعت و معدن، صبح امروز در سفر به استان قزوین با حضور در شهرستان آبیک از چهار واحد صنعتی آسیبدیده و متأثر از جنگ و همچنین یک واحد قطعهساز خودرویی در شهرک صنعتی کاسپین یک بازدید میدانی کرد.
در این بازدید، لشکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و صفیخانی معاون اقتصادی فرماندار، دکتر عسکری را همراهی میکردند.
صاحبان واحدهای صنعتی آسیبدیده و متأثر از جنگ در جریان این بازدیدها، خواستار همراهی دولت برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید شدند.