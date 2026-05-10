به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت اربعین شهادت مهندس محمد مهدی یگانه، فعال و مجاهد اقتصادی ایرانی در عرصه بین الملل و به طور خاص لبنان و حزب الله برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان رویداد لبنان و با هدف همدلی و همراهی ملت ایران با حزب الله لبنان چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۱۹ و ۳۰ همزمان با اجتماع مردمی در میدان مادر تهران برگزار می‌شود.

محمد مهدی یگانه، فعال و مجاهد اقتصادی ایرانی در عرصه بین الملل و به طور خاص لبنان و حزب الله، فروردین ۱۴۰۵ به همراه جمعی دیگر در جنوب لبنان محاصره و به شهادت رسیدند.