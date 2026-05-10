به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش‌آموزان کلاس پنجم «رودکی» دبستان قرآنی شهید مدرس یزد با برگزاری آیین گلریزان دانش‌آموزی، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد اهدا کردند.

این دانش‌آموزان در راستای طرح توسل که در مناسبت‌های مختلف در این آموزشگاه برگزار می‌شود با هدایت معلم خود خانم نجیمی، با برگزاری گلریزان دانش‌آموزی و به نیت آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد، مبلغی را جمع‌آوری کرده و به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.