دبیر رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی با اشاره به تشکیل گروه‌های دانشگاهی حوزه هوش مصنوعی برای حل مشکلات کشور گفت: هدف نهایی این رویداد، ایجاد حرکتی ماندگار در مسیر توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و کمک به آینده کشور از طریق توانمندسازی نخبگان و تیم‌های تخصصی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید میلاد زارع‌کار، امروز در مراسم اختتامیه رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی گفت : هوش مصنوعی امروز به یک ضرورت راهبردی برای حل چالش‌های ملی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، سلامت، آموزش، انرژی و حمل‌ونقل تبدیل شده است و این رویداد تلاش دارد با تمرکز بر اولویت‌های کشور، ظرفیت نخبگان را برای ایجاد تحول اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی به کار گیرد.

وی افزود: این رویداد بر ۱۰ حوزه راهبردی شامل کشاورزی هوشمند، پزشکی و سلامت، شهرسازی و مسکن هوشمند، علوم انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای، صنعت، معدن و تولید هوشمند، فناوری‌های فنی هوش مصنوعی، آموزش و هوش پایه، انرژی و محیط زیست، تولید محتوا و رسانه و حمل‌ونقل هوشمند متمرکز است. از هر حوزه سه طرح، ارائه و پس از داوری، یک طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب خواهد شد.

زارع‌کار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در میان نخبگان و تیم‌های فعال کشور گفت: بسیاری از ایده‌ها و فعالیت‌هایی که توسط جوانان و تیم‌های تخصصی ارائه می‌شود، با وجود ارزشمندی، کمتر فرصت ظهور و رسیدن به مرحله اجرا پیدا می‌کنند و یکی از اهداف اصلی این رویداد، ایجاد مسیری برای حمایت از این ایده‌ها و کمک به تبدیل آنها به راهکار‌های عملیاتی و دارای ارزش افزوده است.

وی ادامه داد: خانه هوش ایران به دنبال ایجاد یک مسیر مستمر برای پرورش و حمایت از نخبگان در حوزه هوش مصنوعی است تا این ظرفیت‌ها در راستای توسعه فناوری کشور به کار گرفته شود. در همین راستا تلاش شده ارتباط موثرتری با گروه‌ها و تیم‌های دانشگاهی کشور شکل بگیرد تا زمینه برای رشد ایده‌های نوآورانه و اثرگذار فراهم شود.