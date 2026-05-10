به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تجریشی گفت: بعد از تجاوز دشمن به این دانشگاه کلاس های آموزشی متوقف نشد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد کلاس های مجازی دوباره برگزار شد. خدمات داخل دانشگاه نیز پس از حدود ۱۰ روز به طور کامل برقرار شد.

رئیس دانشگاه شریف افزود: از هفته گذشته دانشجویان دکتری امکان حضور در دانشگاه را پیدا کرده‌اند و از این هفته دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فعالیت‌های پژوهشی دارند نیز به دانشگاه بازمی‌گردند.