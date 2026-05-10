به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیاهکل با دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در یک انبار در شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار داده و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از این انبار ۲ تن برنج کشف شد و متهم ۳۲ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کارشناسان ارزش مالی برنج کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند.