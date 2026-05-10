نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی با معرفی هشت طرح برتر از میان ۳۸۹ ایده ارسالی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نخستین رویداد ملی ایدههای نوآورانه هوش مصنوعی با عنوان «IRAN AI» با استقبال گسترده پژوهشگران، دانشجویان و شرکتهای دانشبنیان در تهران به کار خود پایان داد.
دبیرخانه این رویداد اعلام کرد که در مجموع ۳۸۹ طرح ارسال شده که پس از دو مرحله ارزیابی، هشت ایده به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
داوری در سه بخش دانشگاهی، حقوقی و حقیقی انجام گرفت و ایدهها در ۹ محور تخصصی شامل کشاورزی، شهرسازی هوشمند، انرژی، پزشکی، حملونقل، صنعت، آموزش، علوم انسانی و فناوریهای فنی هوش مصنوعی رقابت کردند.
فراخوان این رویداد از مهرماه سال گذشته آغاز شده بود و در مراسم اختتامیه، از ایدههای برتر تقدیر شد.
مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، در این مراسم تأکید کرد: تبدیل شدن به مرجع تخصصی آموزش نخبگان و تأمینکننده نیروی انسانی متخصص در حوزههای مختلف هوش مصنوعی، چشمانداز آینده خانه هوش ایران است.
او درباره مأموریتهای سهگانه این مرکز گفت: خانه هوش ایران برای رسیدن به این چشمانداز، بر سه مأموریت اصلی شامل تقویت نیروی متخصص، تسهیل همکاریهای مؤثر میان صنعت و دانشگاه و همچنین شبکهسازی هدفمند میان نخبگان و شرکتها تمرکز کرده است.
نفعی با اشاره به ساختار پنجبخشی این مجموعه شامل آکادمی، باشگاه نخبگان، پژوهشکده، مرکز رویداد و مرکز مشاوره و پروژه اظهار کرد: آکادمی یادگیری این مجموعه بر پایه آموزش پروژهمحور، تعاملی و مهارتمحور شکل گرفته است و تلاش میشود با ترکیب دانش، مهارت و استعداد، مسیر فردی هر نوجوان شناسایی و ترسیم شود.
او باشگاه نخبگان را «اولین ساختار خدماتی استاندارد هوش مصنوعی در ایران» خواند و گفت: در این مجموعه، آموزش، پشتیبانی و اشتغال در یک چرخه منسجم به هم متصل شدهاند.
مدیرعامل خانه هوش ایران با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایههای انسانی کشور تصریح کرد: هدف ما جلوگیری از مهاجرت نخبگان، حفظ سرمایه انسانی و حتی جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور به چرخه فعالیت در ایران است.
در بخش پژوهش نیز او از همکاری با دانشگاه شهید بهشتی در حوزه داده و دانشگاه تهران در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: برنامه ما این است که تا پایان امسال، چهار پژوهشکده تخصصی دیگر را نیز تأسیس کنیم.
نفعی در پایان خاطرنشان کرد: ما تازه در آغاز مسیر هستیم و این روند را با انعقاد قرارداد با هشت شرکت منتخب رویداد ادامه خواهیم داد. امیدواریم دور دوم این رویداد با گستردگی و کیفیت بیشتری برگزار شود.