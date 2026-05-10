در اقدامی ضربتی و با رصد اطلاعاتی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه مقطوعات چوبی برودار، مازودار و ویول در منطقه کانی بند بخش آرمرده شهرستان بانه کشف و ضبط شد.
در جدیدترین کشفیات نیروی انتظامی هشت تن چوب قاچاق از متخلفان در بانه کشف و ضبط شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه در این باره گفت:مقطوعات چوبی از گونههای برودار، مازودار و ویول که از جاهای نامشخص قطع شده و در این مکان دپو شدهاند کشف شده که اقدامات شناسایی متخلفین و مکان قلع و قمع در حال بررسی و پیگیری میباشد و افراد خاطی به مراجع قضایی معرفی میشوند.
احمدی افزود:این مقطوعات از محل دپو به انبار اداره منابع طبیعی انتقال داده شده و از طریق مزایده واگذار میشوند.
وی با اشاره به آمادگی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان بانه برای برخورد با متخلفین عرصههای منابع طبیعی گفت: در سال گذشته ۱۸۸ پرونده برای متخلفین صادر شد و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و در ۴۵ روز گذشته امسال ۲۲ پرونده برای متخلفین عرصههای منابع طبیعی تشکیل شده است.
احمدی در ادامه از فعالیت ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تخلفات اراضی ملی خبر داد.