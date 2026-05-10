پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب از گلستانهای استان استحصال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز فصل برداشت گل محمدی در استان از اواخر اردیبهشتماه خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب از گلستانهای استان استحصال شود.
محمدرضا اصغری با گرامیداشت روز ملی گل محمدی و گلاب اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هکتار از اراضی آذربایجانغربی زیر کشت گل محمدی قرار دارد که از این میزان، ۲۵۰ هکتار بارور است.
وی افزود: سالانه بیش از ۷۲۰ تن گلتر از مزارع گل محمدی استان برداشت میشود که از این میزان، بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب تولید و استحصال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: بخش عمده گلهای برداشت شده برای عرقگیری و تولید گلاب استفاده میشود، همچنین حدود ۱۵ درصد از گلها به صورت گلبرگ خشک برای تولید محصولاتی مانند مربا و گلقند و حدود پنج درصد نیز به شکل غنچه خشک برای صادرات فرآوری میشود.
اصغری با اشاره به ارقام کشت شده در استان گفت: عمده ارقام گل محمدی در آذربایجانغربی رقم گل محمدی خوی است و بیشترین سطح زیر کشت این محصول نیز در شهرستانهای خوی و ارومیه قرار دارد.
وی یادآور شد: میانگین عملکرد برداشت گلبرگ در هر هکتار از گلستانهای استان حدود سه هزار کیلوگرم است.