به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی اقوامی‌پناه گفت: ثبت‌نام افراد باقی‌مانده آغاز شده و پرداخت‌ها پس از تکمیل پرونده‌ها از اواسط خردادماه انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند ثبت‌نام متقاضیان اظهار کرد: تاکنون ۱۲۰ نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز باقی مانده بودند.

اقوامی‌پناه با اشاره به تجمع امروز برخی از اصناف بازارچه جنت خاطرنشان کرد: از امروز امکان ثبت‌نام باقی افراد فراهم شده و ثبت‌نام آنها طی روزهای آینده توسط نمایندگان بنیاد علوی انجام می‌شود.

او همچنین از ساخت فضای موقتی در سیمون بولیوار خبر داد و گفت: این پروژه نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم ظرف ۱۵ روز آینده عملیات اجرایی آن تکمیل و تحویل شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهرانوی درباره زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با بنیاد علوی، پیش‌بینی می‌شود پرونده متقاضیان تا پایان اردیبهشت‌ماه تکمیل و پرداخت تسهیلات از اواسط خردادماه آغاز شود.