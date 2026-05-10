بیستمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با هدف بررسی چالش‌های واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و تدوین برنامه‌های حمایتی برای بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید برگزار شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از اداره‌کل صمت استان تهران، این نشست امروز به ریاست عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور ناصحی، مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری تهران و سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با هدف بررسی وضعیت واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده بر اثر جنگ برگزار شد.

حاضران در این نشست ضمن واکاوی چالش‌های موجود، از جمله کمبود منابع مالی، آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و موانع بازگشت به چرخه تولید، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی تأکید کردند.

در پایان نشست، اعضای کارگروه مقرر کردند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد تسهیل، تسهیلات ویژه و حمایت‌های قانونی لازم برای رفع موانع این واحد‌ها به کار گرفته شود تا از توقف تولید و کاهش ظرفیت‌های صنعتی استان جلوگیری شود.