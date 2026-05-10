

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم و پزشکی نیشابور گفت: آقای غلامحسین مصدق، خیّر نیک‌ اندیش نیشابوری، در اقدامی که نام او را در نظام سلامت این شهرستان جاودانه خواهد کرد، دو باب ملک با سند ۶ دانگ را به مجمع خیران سلامت نیشابور اهدا کرد.

دکتر غزاله دوست پرست افزود: این املاک اهدایی شامل یک باب ملک تجاری-مسکونی ۶۰۰ متری در حاشیه خیابان فردوسی شمالی و همچنین یک باب ملک مسکونی ۴۰۰ متری واقع در خیابان لاله شیوای نیشابور است.

وی ادامه داد: قرار است عواید حاصل از فروش این املاک توسط مجمع خیران سلامت، صرف توسعه و تجهیز بیمارستان ۲۲ بهمن شده و تبدیل به امید و سلامت در این مرکز درمانی شود.