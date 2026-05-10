رئیس سازمان دامپزشکی کشور از ذخیره‌سازی حدود شش ماهه مواد بیولوژیک و نهاده‌های بهداشتی و دارویی مورد نیاز دامپزشکی و کارخانه‌ها در انبار‌ها و سردخانه‌های استاندارد کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رفیعی‌پور در جریان بازدید خبرنگاران از یک واحد عمل‌آوری و فراوری مواد خام دام، طیور و آبزیان در منطقه پاکدشت استان تهران گفت: نخستین واردات مواد اولیه برای تولید داروی دامپزشکی، هفته گذشته وارد کشور شد.

وی درباره تولید گوشت قرمز در کشور افزود: با توجه به جمعیت دام سبک و سنگین در کشور، بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به گوشت در داخل تولید می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان این که پارسال فقط حدود ۵ درصد واردات گوشت قرمز داشتیم، افزود: سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز را دامداران داخل کشور تولید و حدود ۷۵ هزار تن گوشت مورد نیاز مردم وارد شد.

رفیعی‌پور میزان تولید پارسال تخم‌مرغ را بیش از ۱.۳ میلیون تن عنوان کرد و گفت : ۲۵ درصد این تولید، مازاد بر نیاز مردم بود.

وی با بیان این که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳.۴ میلیون تن گوشت مرغ در داخل تولید شد، نقش دامپزشکی در این میزان از تولید را بسیار بااهمیت خواند.