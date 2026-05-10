«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان و «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر درباره آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تماس‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان اسلام‌آباد و دوحه درباره وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان و «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر طی یک گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای حفظ ثبات و کاهش تنش‌ها تبادل نظر کردند.

این دومین گفتگوی تلفنی رهبران پاکستان و قطر در کمتر از یک هفته گذشته عنوان شده و نشان دهنده افزایش رایزنی‌های دو کشور درباره روند‌های امنیتی و سیاسی منطقه است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری پاکستان، طرفین در این تماس تلفنی روند تحولات مرتبط با صلح و ثبات منطقه‌ای را بررسی کرده و بر اهمیت ادامه تعاملات سازنده میان بازیگران مختلف برای جلوگیری از تشدید بحران‌ها تاکید کردند.

شهباز شریف ضمن قدردانی از نقش قطر در حمایت از ابتکار‌های صلح و میانجی گری‌های منطقه‌ای، روابط اسلام‌آباد و دوحه را برادرانه و راهبردی توصیف کرد و گفت: پاکستان خواهان گسترش همکاری‌ها با قطر در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی است. در این گفت‌و‌گو همچنین بر ضرورت حفظ ثبات منطقه و موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تاکید شد.

نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد در انتظار سفر آتی امیر قطر به پاکستان است و این سفر می‌تواند به تقویت شراکت پایدار میان دو کشور منجر شود.

این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا و «استیو ویتکوف» نماینده ویژه آمریکا در دیداری مهم با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در شهر میامی درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران و راه‌های کاهش تنش در منطقه گفت‌و‌گو کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، در این نشست موضوع برقراری آتش بس با ایران و همچنین بررسی یک یادداشت تفاهم اولیه برای آغاز مذاکرات تفصیلی آینده مورد بحث قرار گرفته است.