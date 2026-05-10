معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: ساحت اجتماعی جنگ نه تنها به اندازه ساحت اقتصادی و نظامی، بلکه حتی از آنها مهمتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. شالچی در کارگروه ارتقای مولفههای سرمایه اجتماعی وابسته به شورای اجتماعی کشورافزود: دشمن صراحتاً اعلام کرده که پس از ۱۲ روز جنگ، به دنبال ایجاد مارپیچ اعتراضات در ایران بوده و با فشار اقتصادی و ضربه به زیرساختها، قصد کاهش انسجام اجتماعی را داشته است. این موضوع نشان میدهد سرمایه اجتماعی در جنگ پیچیده و شناختی کنونی چه جایگاه حساسی دارد.
بطحایی,رئیس سازمان امور اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه «مهمترین و تنها علت پیروزی ایران در جنگ، تابآوری بوده است»، خاطرنشان کرد: مقدمه تابآوری، سرمایه اجتماعی است. اگر این سرمایه را داشته باشیم، فشارهای اقتصادی و نظامی را تحمل میکنیم؛ در غیر این صورت کوچکترین فشاری میتواند بحرانآفرین شود.
بهروزآذر, معاون زنان رئیس جمهور نیز با اشاره به «شگفتیهای جنگ ۴۰ روزه» گفت: دشمن با باورهای غلطی درباره مردم ایران، امکان تجزیه کشور، تغییر رژیم و ایجاد شکاف میان مردم پا به میدان گذاشت، اما در عمل پشتوانه نیروهای مسلح سه چیز بود: توکل الهی، حمایت خانوادهها و اعتماد به دانشهای بومی. اجرای پروژههای هزار میلیاردی مانند اف۳۵ حاصل همین اتکا به دانش بومی و جوانان است.
وی افزود: برخلاف تصور دشمن، مردم کنار نظام ماندند و هیچ ریزشی در بدنه مدیریتی کشور رخ نداد. سهگانه مردم، نیروهای مسلح و دولت در کنار هم بودند. سرمایه اجتماعی حاصل از این جنگ، بزرگترین سرمایه کنونی ماست و وظیفه ما حراست از این اتحاد مقدس و مقابله با هر آن چیزی است که آن را تهدید میکند.